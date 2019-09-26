В Омской области в 2020 году начнется строительство газопровода к северным районам региона

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Строительство газопровода к районному поселению Большеречье начнется в 2020 году. Как сообщил в четверг губернатор Омской области Александр Бурков в своем бюджетном послании к Законодательному собранию региона, реализация проекта создаст предпосылки для дальнейшей газификации северных районов, в которых в этому году наметилась проблема нехватки газа из-за истощения газоконденсатного месторождения.

В начале февраля 2019 года из-за сильных холодов потребление газа в трех районах на севере Омской области выросло в полтора-два раза. Истощенное Тевризское месторождение не могло компенсировать выросшее потребление, из-за чего в газопроводах стало падать давление. Чтобы избежать аварийной ситуации, власти региона вынуждены были отключить от газоснабжения промышленные предприятия и 345 потребителей, у которых были альтернативные источники отопления.

"В 2020 году начнутся работы по строительству магистрального газопровода до Большеречья, что создаст предпосылки для дальнейшей газификации северных районов области. Более детально долгосрочные перспективы [строительства газопровода на север] мы должны определить совместно с компанией "Газпром" в программе газификации региона на 2021-25 годы", - сказал Бурков.

В региональном Минэнерго ТАСС пояснили, что протяженность этого газопровода составит около 71 км, стоимость - почти 1,2 млрд рублей. "В этом году завершаются проектно-изыскательные работы, завершение строительства запланировано на 2021 год", - сказал собеседник агентства, добавив, что решение о строительстве газопровода от Большеречья до Тарского района будет принято не ранее 2020 года.

Губернатор в своем выступлении также отметил, что в Омской области ежегодно строится около 200 км сетей газораспределения и газифицируется не менее 6 тыс. квартир. "По итогам этого года уровень газификации составит 31%. И хотя это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе, я считаю, что темпы газификации должны быть ускорены", - подчеркнул Бурков.