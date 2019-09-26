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В Новосибирске горит кровля жилой пятиэтажки на площади 400 кв. м

По предварительным данным, пострадавших нет
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Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/.  Кровля жилого дома горит в Новосибирске. Площадь пожара составляет 400 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Горит кровля жилого дома, площадь пожара составляет 400 кв. метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности №3", - сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

К тушению привлечены 60 человек личного состава и 19 единиц техники. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области из здания, расположенного по адресу улица Советская, 15, эвакуированы 27 человек, из них двое детей. 

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщали, что "пожарные ликвидируют возгорание кровли и чердачных помещений".

В новость были внесены изменения (14:33 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.

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