Заявки на повторное обследование домов после паводков в Приангарье примут до 10 октября

"После 10 октября мы закрываем прием заявлений на повторное обследование жилых помещений", - сказал он.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прием заявлений на повторное обследование домов, пострадавших при июньских паводках в Иркутской области, будет завершен 10 октября. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

Мутко отметил, что несогласные с этим решением смогут добиться повторного обследования домов в судебном порядке.

До того, как было вынесено это решение, губернатор Иркутской области Сергей Левченко предлагал завершить прием заявлений на повторное обследования домов до 2 октября. "Все больше и больше заявлений на повторное обследование домов, и в третий раз подают. Я хотел бы попросить правительственную комиссию: <...> прошу ограничить срок приема заявлений до 2 октября, если граждане не согласны с решением администраций муниципальных образований на повторное обследование жилых помещений. Иначе это будет продолжаться вечно", - сказал Левченко.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.