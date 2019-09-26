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Пожарные ликвидировали возгорание на крыше жилого дома в Новосибирске

Всего было эвакуировано 34 человека

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на кровле дома 1930-х годов постройки в центре Новосибирска, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Крупный пожар в пятиэтажке, из-за которого эвакуировали 34 человека, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, всего было эвакуировано 34 человека, в том числе двое детей, один маломобильный. На месте развернули пункт временного размещения на базе двух автобусов.

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