Пожарные ликвидировали возгорание на крыше жилого дома в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на кровле дома 1930-х годов постройки в центре Новосибирска, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Крупный пожар в пятиэтажке, из-за которого эвакуировали 34 человека, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, всего было эвакуировано 34 человека, в том числе двое детей, один маломобильный. На месте развернули пункт временного размещения на базе двух автобусов.