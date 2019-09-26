Более 650 домов в Иркутской области признаны непригодными после повторного обследования

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти приняли решение расселить жителей 675 подтопленных домов в Иркутской области после повторной проверки. Об этом в четверг на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе сообщил возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Предварительные цифры сегодня такие, что под 675 помещений, согласно результатам обследования, непригодны, они пойдут на расселение. И под 140 домов у нас стояли на различных улицах, мы тоже говорили на эту тему - надо их обследовать и принять решение, чтобы расселять", - сказал он.

По словам вице-премьера, в общей сложности заявления о повторном обследовании домов подали 1454 человека. Всего признаны непригодными после июньских паводков в Иркутской области 5718 домов, 1324 из них - индивидуальные жилые дома. Капитальный ремонт планируется провести в 3458 домов, в которых живет 10 тыс. 374 человека.