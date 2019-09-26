В Омске создали автономную радиостанцию для работы спасателей на непроходимой местности

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Омский НИИ приборостроения (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") разработал коротковолновую радиостанцию, которая способна обеспечить связь на расстоянии 1 тыс. км и может использоваться для работы на территориях без транспортной инфраструктуры, сообщается в четверг на сайте предприятия.

"Специалисты Омского НИИ приборостроения разработали коротковолновую радиостанцию для применения спасателями при чрезвычайных ситуациях на неподготовленной территории в условиях разрушения инфраструктуры связи. На данный момент аппаратура проходит завершающий этап испытаний и в ближайшее время будет передана главным управлениям МЧС по Новосибирской области, Свердловской области и Хабаровскому краю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе НИИ ТАСС пояснили, что в отличие от устаревших радиостанций, которые размещались на грузовых автомобилях, новая аппаратура размещена в контейнере, который можно перевозить любым транспортом, включая вертолеты. "Есть местность непроходимая для колесной техники, куда старые радиостанции невозможно было доставить. Новый аппарат можно разместить в неподготовленном поле, он полностью автоматизирован, управляется дистанционно на расстоянии сотен км и может работать автономно, без оператора, обеспечивая спасателей связью", - сказал собеседник агентства. Применять оборудование можно в самых суровых климатических условиях.

Отсутствие шасси также снижает цену аппаратуры и стоимость ее эксплуатации. Для работы радиостанции необходимо питание и подключение к оптической линии управления. Аппарат обладает широким спектром функциональных возможностей: например, обеспечивает прием и передачу информации в КВ-диапазоне в автоматизированных радиоканалах МЧС России, в радиоканалах открытой телеграфной и телефонной связи.

Дальность действия радиостанции составляет 1 тыс. км. При необходимости этот показатель может быть увеличен за счет антенно-фидерных устройств. "Радиосвязь является важнейшим, а во многих случаях - единственным возможным видом связи во время чрезвычайных ситуаций. От ее надежности во многом зависит успех проводимых спасательных операций. За счет высокой степени автоматизации и высокой надежности нашей аппаратуры обеспечивается устойчивая связь в любых условиях", - цитирует пресс-служба генерального директора Омского НИИ приборостроения (ОНИИП) Владимира Березовского.

Омский НИИ приборостроения является главным в стране разработчиком систем радиосвязи для нужд ВМФ, ВКС, внешней разведки, погранвойск и спецслужб. Принадлежащий ему комплекс закрытой цифровой радиосвязи "Янтарь-Т IP" замещает в России аналоги из Нидерландов, США и Франции и имеет высокую степень защиты от прослушивания. Он имеет возможность геопозиционирования абонентов при помощи ГЛОНАСС и GPS, шифровки радиодоступа и голосовых сигналов, передачи текстовых сообщений и данных телеметрии.