Мутко призвал иркутские власти ежедневно мониторить специальный сайт помощи жителям

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мониторинг обращений граждан, пострадавших при паводках в Иркутской области, поступающих на сайт иркутскпаводок.рф , должен проводиться ежедневно. Об этом сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Персональные обращения, которые идут на официальный сайт (иркутскпаводок.рф - прим. ТАСС), надо их мониторить, чтобы каждое утро снималась оттуда информация и по этим гражданам принимались какие-то решения", - сказал Мутко, обращаясь к властям региона и представителям федеральных ведомств.

Правительство Иркутской области при участии "Дом.РФ" 30 августа открыло специальный сайт, на котором жители региона могут узнать о всех видах выплат, о результатах обследования поврежденных от паводка домов, о порядке получения нового жилья и другую информацию. На портале люди могут самостоятельно получить актуальную информацию по оформлению предусмотренной законом социальной выплаты, уточнить результаты проведенных обследований пострадавших жилых помещений, ознакомиться с мерами государственной поддержки, условиями, сроками и порядком их получения, а также о предоставлении жилья регионом.