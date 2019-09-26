За две недели в Приангарье пострадавшим при паводке выдали 1,3 тыс. жилищных сертификатов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число выданных сертификатов на приобретение нового жилья пострадавшим при паводках в Иркутской области за две недели выросло на 1,3 тыс. - до 4,5 тыс. Всего непригодными для проживания признаны 5718 домов и квартир, сообщил на заседании правкомиссии по вопросам ликвидации последствий ЧС губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"На сегодняшний день получили свидетельства 4502 семьи или 78,7% на сумму 12,8 млрд рублей. На 12 сентября - прошлое заседание комиссии - было 3109 семей - 54%", - сказал он.

Левченко добавил, что уже оплачено 716 свидетельств на сумму 1,95 млрд рублей - по состоянию на 12 сентября их было в два раза меньше.

В общей сложности с заявлениями на получение жилищных сертификатов обратилось 5319 семей - 93% от числа нуждающихся в новом жилье.