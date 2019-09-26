Мутко планирует посетить в октябре пострадавшие при паводках районы Иркутской области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко намерен посетить пострадавшие при паводках районы Иркутской области с 4 по 6 октября и встретиться с гражданами, направлявшими обращения в адрес президента РФ и правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

"Судя по сегодняшнему заседанию, думаю, что мне надо где-то в начале октября посетить [Иркутскую область]. Думаю, это будет где-то с 4 по 6 числа - дня три", - сообщил он журналистам в Москве после заседания правкомиссии.

Мутко пояснил, что намерен еще раз проверить, как идет восстановление жилья и объектов социальной инфраструктуры. "И, конечно, пообщаться с гражданами, особенно с теми, кто обратился к нам: 171 обращение было в адрес президента страны во время его визита, и 302 обращения - в адрес комиссии", - добавил он, пояснив, что постарается встретиться с теми, кто оставлял обращения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.