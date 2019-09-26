Самая длинная горнолыжная трасса в Алтайском крае заработает в тестовом режиме этой зимой

БЕЛОКУРИХА, 26 сентября. /ТАСС/. Тестовые заезды на трассе, которая станет самой длинной в Алтайском крае, в горнолыжном комплексе "Гора Глухариная" на площадке строящегося курорта "Белокуриха-2" начнутся этой зимой. Об этом журналистам сообщил в четверг директор горнолыжного комплекса "Гора Мишина" (проект якорного инвестора АО "Курорт Белокуриха") Владислав Меркулов в рамках пресс-тура на площадку "Белокурихи-2".

Как сообщали ранее в пресс-службе АО "Курорт Белокуриха", в конце января 2019 года на территории строящегося курорта "Белокуриха-2" открылся первый горнолыжный комплекс "Гора Мишина", включающий две километровые трассы. Этот комплекс на высоте 800 м над уровнем моря стал самым высокогорным в Алтайском крае. Предполагается, что в будущем горнолыжные комплексы "Мишина гора" и "Гора Глухариная" соединят общая трасса и канатно-кресельная дорога.

"Гора Глухариная" находится на высоте 950 м над уровнем моря с перепадом спуска 300 метров до нижней точки, который позволяет проводить здесь соревнования по слалому и слалому-гиганту. В этом году на комплексе мы провели земляные работы, подготовили основной склон длиной 2 тыс. м с шириной по нормам FIS (Международной федерации лыжного спорта) больше 40 м. Это будет самая длинная трасса в крае, в этом году уже будут запущены тестовые заезды по этому комплексу", - сказал Меркулов.

В ближайшие два года планируется установить здесь горнолыжный подъемник. Пока люди будут подниматься сюда на снегоходах и ратраках. Также запланированы два дополнительных склона длиной до 800 м. В перспективе запланировано развитие всей туристической инфраструктуры - гостиниц и других сервисов. Всю необходимую инфраструктуру создадут до 2025 года. Предположительно, по словам Меркулова, при полном запуске всех горнолыжных объектов на "Белокурихе-2", эти объекты смогут оттянуть до 20% турпотока популярного в Сибири кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш.

"Белокуриха-2" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха-2" инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд - средства федерального бюджета.