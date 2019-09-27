Пострадавшие при взрыве газа жители дома в Ангарске получат компенсации

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Всем жителям Ангарска, пострадавшим при взрыве в жилом доме в ночь с 14 на 15 сентября, выплатят по 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества они получат еще 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс., сообщается в пятницу на сайте местной администрации.

"Всем пострадавшим жителям, прописанным в подъезде, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Тем, кто частично утратил имущество, будет оказана помощь в размере 50 тысяч рублей на одного прописанного. Для тех, у кого произошла полная утрата имущества, сумма составит 100 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.

Выплаты из муниципального бюджета планируется начать со следующей недели. "Сейчас готовится пакет документов в правительство Иркутской области с тем, чтобы дополнительные аналогичные выплаты пострадавшие получили также из регионального бюджета. Кроме того, администрация готовит обращение в региональное правительство с просьбой оказать материальную поддержку в восстановлении подъезда", - отметили в пресс-службе.

Сейчас рассматривается вопрос демонтажа поврежденного подъезда и расселение собственников в новое жилье. "Пять семей проживают в резервных муниципальных квартирах, остальные предпочли расселиться у родственников", - уточнили в местной администрации.

В помещениях, оказавшихся в эпицентре взрыва, в ближайшее время установят временные подпорки для последующего восстановления несущих конструкций. Средства на это выделены из резервного фонда администрации Ангарского городского округа.

В ночь с 14 на 15 сентября в одном из подъездов многоквартирного дома №17 в восьмом микрорайоне Ангарска произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, огонь повредил две квартиры на втором этаже. Основная версия произошедшего - самовольное подключение к сети газоснабжения. В результате инцидента пострадали 12 человек, восемь из которых, включая шесть детей, были госпитализированы. Позднее мужчина с ожогами верхних дыхательных путей умер в больнице, один пострадавший самовольно покинул медицинское учреждение.