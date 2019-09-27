Скоростную железную дорогу между Новосибирском и Барнаулом могут построить к 2025 году

ТАСС, 27 сентября. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривает возможность строительства магистрали для скоростных электропоездов между Новосибирском и Барнаулом, о необходимости создания которой ранее говорил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Соответствующий инвестиционный проект есть в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, сообщила в пятницу пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги в ответ на запрос ТАСС.

"Согласно долгосрочной программе развития ОАО "РЖД" до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 19 марта 2019 года №466-р, в сценарных условиях развития на период до 2025 года одним из инвестиционных проектов обозначен проект строительства скоростной магистрали на участке "Новосибирск - Барнаул", - говорится в сообщении.

Согласно инвестиционной программе РЖД на период 2019-2025 гг., по базовому сценарию стоимость проекта составляет 76 млрд рублей, при этом большая часть инвестиций - 53,2 млрд рублей - запланирована на 2022-2025 гг. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЗСЖД, "идет работа с региональными органами власти по возможным условиям их участия в организации курсирования данных электропоездов на полигоне железной дороги".

В настоящий момент электрички между Новосибирском и Барнаулом следуют с пересадкой пассажиров на станции Черепаново, общее время в пути составляет четыре часа. Если между городами начнет курсировать "Ласточка", время в пути сократится почти до трех часов и пересадка пассажиров не потребуется.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ранее в интервью ТАСС выразил мнение, что скоростное железнодорожное пассажирское сообщение необходимо развивать между Омском, Новосибирском и Кузбассом параллельно с грузовыми перевозками. При этом он отметил, что необходимо предусмотреть вторые скоростные пути для пассажирских поездов, чтобы не прерывать грузовое сообщение.