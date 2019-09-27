В Барнауле ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного нарушителя

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выписали 14 протоколов за различные нарушения ПДД и ДТП за прошедшую ночь водителю в Барнауле. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГИБДД Барнаула.

"14 административных материалов составили сотрудники ГИБДД на водителя, который прошедшей ночью совершил ДТП в Барнауле. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской водитель автомобиля Toyota LiteAce - мужчина 1989 года рождения - не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Экипаж ГИБДД начал преследование нарушителя, который продолжал двигаться на большой скорости, не реагируя на требования сотрудников полиции, в районе дома №15 по улице Беляева он столкнулся с автомобилем Nissan Sunny, под управлением мужчины 1989 года рождения", - сообщили в ГИБДД.

Мужчину задержали на месте ДТП, алкогольное опьянение у водителя выявлено не было. Сотрудники полиции составили на него 12 административных материалов за проезд на запрещающий сигнал светофора, административный материал за невыполнение требований об остановке, за нарушение ч. 1 ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях - неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции.

Суд определится с мерой административного наказания для водителя.