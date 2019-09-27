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В Омске при резком маневре в салоне автобуса пострадал ребенок

СК проводит проверку

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Пятилетний ребенок, находящийся в салоне автобуса, получил в Омске травму из-за резкого маневра водителя. Как сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК РФ по Омской области, по этой информации проводится проверка.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о получении ребенком травмы в пассажирском транспорте", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 26 сентября днем водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 25, совершил резкий маневр, из-за которого пятилетний мальчик в салоне упал и сильно ударился. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В ходе проверки будет дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") действиям водителя и перевозчика. В настоящий момент следствие устанавливает состояние здоровья ребенка и все обстоятельства происшествия.

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