Новосибирский театр "Красный факел" в октябре представит спектакль на языке жестов в Токио

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Гастроли Новосибирского государственного академического театра "Красный факел" в Японии пройдут с 14 по 22 октября. Труппа представит в Токио спектакль на языке жестов по пьесе Чехова "Три сестры", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Новосибирский государственный академический драматический театр "Красный факел" покажет на сцене театра "Метрополитан" спектакль "Три сестры", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в новосибирском театре, это первые гастроли в Японии. Как указано на сайте театра "Метрополитан", спектакли пройдут 18, 19, 20 октября.

Спектакль "Три сестры" в четырех действиях поставлен на жестовом языке, зрителям транслируют субтитры - на японском и английском языках. Премьера постановки режиссера Тимофея Кулябина, которая длится четыре часа, состоялась в 2016 году. Спустя три месяца после премьеры спектакль показали на Венском фестивале искусств. Постановка побывала в Швейцарии, Австрии, Германии, Франции, Греции, Румынии и других странах. За время гастролей планируется провести три показа.

"Красный факел" - один из ведущих театров Новосибирска. В этом сезоне он празднует 100-летие со дня основания - был создан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров, а спустя 11 лет передвижной театральной деятельности обрел постоянную сцену в Новосибирске. Гастролирует по многим городам Сибири, Урала и Центральной России, а также принимает участие в зарубежных театральных фестивалях.