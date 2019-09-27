Один человек погиб при столкновении двух автомобилей под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Коченевском районе Новосибирской области утром в пятницу. В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

"Около 09:00 (05:00 мск) на 1357-м километре трассы Р-254 в Коченевском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей марки Toyota. По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина, управлявший одним из автомобилей", - говорится в сообщении.

Еще три человека - водитель второго автомобиля, а также двое пассажиров - получили травмы различной степени тяжести.

"Причиной дорожной аварии стал выезд на полосу встречного движения. По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия", - добавляют в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, пострадавшие находятся в Чулымской центральной районной больнице, двое из них - в тяжелом состоянии в реанимации. Они получили травмы конечностей, переломы и черепно-мозговые травмы.