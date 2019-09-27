На пожаре в административном здании в Приангарье ликвидировано открытое горение

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на пожаре в трехэтажном административном здании на Байкальском тракте в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Ликвидировано открытое горение, идет проливка конструкций, пожарные на месте еще работают", - сказал представитель ведомства.

Сообщение о возгорании в брусовом административном здании поступило в 04:19 по местному времени (23:19 мск 26 сентября). На первом этаже располагались офисные помещения, на втором и третьем - швейные станки. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение третьего и второго этажей. В 06:58 (01:58 мск) было объявлено о локализация пожара на площади 696 кв. метров.

Пострадавших, по предварительным данным ГУ МЧС, нет.