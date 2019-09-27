В Кузбассе предлагают освободить регоператоров капремонта от пошлин при взыскании долгов

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Кузбассе предлагает внести поправки в федеральное законодательство и освободить региональных операторов по капитальному ремонту многоквартирных домов от уплаты судебных госпошлин при взыскании долгов с неплательщиков. О соответствующей инициативе сообщил ТАСС в четверг сопредседатель регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов.

"Считаем, было бы разумно освободить регоператора от уплаты госпошлины по примеру органов местного самоуправления и органов государственной власти, которые от ее уплаты освобождены. Будем обращаться в областной совет [народных депутатов] от ОНФ [с предложением подготовить законодательную инициативу и на федеральном уровне] рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство. Областным законом невозможно освободить [регионального оператора капремонта] от госпошлины, здесь на уровне страны [должно приниматься решение]", - сказал Скворцов.

Сегодня региональные операторы по капитальному ремонту при взыскании задолженности по взносам обращаются в суд на общих основаниях и уплачивают государственную пошлину. В зависимости от суммы исковых требований и от того, к кому обращен иск - физическому или юридическому лицу, размер пошлины может составлять от 400 рублей до 200 тыс. рублей.

"Региональный оператор является некоммерческой организацией, пошлины платит из текущей сметы [бюджетной] содержания, в ней предусмотрена определенная сумма [на судебные издержки], но этой суммы недостаточно, от этого страдает претензионная работа оператора. Я знаю, что были случаи, когда регоператор был вынужден писать гарантийные письма в суд, что госпошлина будет оплачена", - пояснил Скворцов.

Он отметил, что на сегодня по предоставленным в ОНФ данным регоператора капитального ремонта в Кузбассе, задолженность по взносам в регионе составляет 1,4 млрд рублей. Претензионная работа ведется с задержками, так как средств на уплату госпошлин не хватает. Растущая задолженность при этом негативно сказывается на исполнении программы капитального ремонта.