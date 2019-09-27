Новосибирская прокуратура проверит информацию об отравлении детей в школьной столовой

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Октябрьского района Новосибирска проведет проверку по факту сообщения местных СМИ об отравлении шести пятиклассников в школьной столовой, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Как сообщают местные СМИ, в пятницу в новосибирской школе №167 шесть пятиклассников почувствовали себя плохо после завтрака в школьной столовой.

"Прокурор Октябрьского района г. Новосибирска организовал проверку сообщений СМИ об отравлении детей в школе №167. Прокуратура оценит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законность организации питания детей в образовательном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Получить комментарий руководства школы не удалось.