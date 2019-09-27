Красноярский край подал заявку в правительство на 1,3 млрд руб. на реконструкцию аэропорта

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края подали заявку в правительство РФ на выделение 1,3 млрд рублей на строительство магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярска в 2020 году, сообщил в пятницу министр транспорта края Константин Димитров на заседании краевого правительства.

Строительство началось в августе этого года. Это позволит увеличить количество взлетов - посадок в час в аэропорту с 12 до 28. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,9 млрд рублей. Средства на 2019 год в размере 600 млн рублей были выделены из Резервного фонда РФ.

"Нами подана заявка в федерацию на выделение дополнительных 1,3 млрд рублей на завершение этого проекта на следующий год", - сказал Димитров, представляя на заседании отраслевую программу "Развитие транспорта Красноярского края на 2020-2022 годы".

На Красноярском экономическом форуме в апреле 2018 года было заявлено о планах создать хаб на базе двух аэропортов - Красноярск и Черемшанка. Стоимость проекта оценивается в 35 млрд рублей до 2027 года. При реализации этого проекта там будет построено 830 тыс. квадратных метров производственных и логистических площадей, грузооборот хаба составит не менее 800 тыс. тонн авиационных грузов и 160 тыс. контейнеров в год.

Аэропорт Красноярск (прежнее название - Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.