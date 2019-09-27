Красноярский край к 2022 году увеличит добычу нефти почти до 29 млн тонн

КРАСНОЯРСК, 27 сентября /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в Красноярском крае к 2022 году вырастет до почти 29 млн тонн по сравнению с показателем прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"К 2022 году планируется увеличить объемы добычи нефти и газового конденсата на 16,2% - до 28,6 млн тонн в год. Объем первичной переработки нефти до 2022 года возрастет на 5,7% - до 7,4 млн тонн, что будет определяться действующими производственными мощностями на территории края", - говорится в сообщении.

Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев, слова которого приводятся в сообщении, на заседании краевого правительства отметил, что перспективы добычи нефти в регионе связаны с дальнейшим развитием нефтегазовых месторождений Ванкорской группы - Сузунского, Тагульского, Лодочного и месторождений на юге Эвенкии.

В 2009 году в Красноярском крае в промышленную эксплуатацию запущено Ванкорское нефтегазовое месторождение. В 2016 году началась добыча нефти на Сузуне.

В новость внесена правка (13:35 мск) — передается с уточнением года в заголовке и первом абзаце, верно - "к 2022 году".