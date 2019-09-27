В Тулунском районе восстановлены поврежденные из-за паводка 15 школ и шесть детских садов

"Всего к началу учебного года [в Тулунском районе] были подготовлены 15 школ и шесть детских садов, пострадавших от паводка. Продолжаются ремонтные работы, не препятствующие образовательному процессу, еще в шести объектах образования", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Шесть детских садов и 15 школ, которые были повреждены в результате наводнения на территории Тулунского района, были восстановлены к началу учебного года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

По информации пресс-службы правительства региона, в Тулунском районе также завершены работы по капитальному ремонту в двух детских садах, еще в трех работы будут закончены до конца 2019 года.

Восстановление объектов образования проходит по федеральной программе восстановления жилья, объектов связи, коммунальной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области. Всего по итогам внесенных изменений в перечень программы включено 133 объекта социальной сферы, в том числе 55 первоочередных объектов, из них 22 объекта образования, семь детских садов, 17 медицинских учреждений, два объекта социальной защиты населения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.