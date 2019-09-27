Повторно избранный в думу Иркутска депутат стал ее председателем

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат Дмитрий Ружников, избранный повторно в думу Иркутска, стал ее председателем. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба думы.

"Депутат думы Иркутска седьмого созыва по избирательному округу №10 Дмитрий Ружников избран председателем думы города Иркутска седьмого созыва. Голосование состоялось тайным способом при помощи бюллетеней, за Ружникова проголосовали 22 депутата из 34", - говорится в сообщении.

35-летний Дмитрий Олегович Ружников окончил электротехнический факультет Иркутского государственного университета путей сообщения. В 2010 году возглавил департамент развития компании "ФСК "Новый город". В сентябре 2014 года он был избран депутатом думы Иркутска шестого созыва по избирательному округу №10, входил в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, а также комиссии по собственности и земельным отношениям. В сентябре 2019 года избран депутатом думы Иркутска седьмого созыва.

Выборы депутатов иркутской думы состоялись 8 сентября, в единый день голосования. Первое заседание представительного органа прошло 27 сентября.