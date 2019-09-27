Власти приостановили снос исторического здания в центре Иркутска

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Снос в центре Иркутска исторического здания, известного как усадьба купца Перевалова, приостановлен из-за соседства с объектом культурного наследия. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель руководителя Службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области - начальник отдела правовой работы и осуществления государственного надзора Мария Назарова.

Утром 27 сентября в Иркутске на улице Фурье начался снос каменного трехэтажного особняка - исторического здания, которое было выведено из реестра объектов культурного наследия в 2017 году и перешло в частную собственность. Местные СМИ, жители и общественники начали распространять в соцсетях фотографии происходящего, сопровождая снимки высказываниями своего недовольства.

"Собственнику объекта [юридическому лицу] выписано предписание о приостановке работ, и в настоящее время работы по сносу здания приостановлены. Это здание не является объектом культурного наследия, но боковой торцевой стеной оно примыкает к объекту культурного наследия, в связи с чем у собственника появляется обязанность по согласованию таких работ. В данной ситуации собственник не предоставил раздел об обеспечении сохранности объекта в проекте проведения работ", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, необходимый пакет документов собственник должен предоставить 30 сентября. "После этого будет решаться вопрос. Возможно, будет составлен протокол об административном правонарушении", - сказала она, пояснив, что владелец дома, разбирая принадлежащий объект недвижимости, обязан обеспечить сохранность рядом стоящего объекта культурного наследия. Назарова также уточнила, что снести успели примерно две трети строения, а та его часть, которая примыкает к объекту культурного наследия, не затронута.

Как рассказал ТАСС автор проекта "Прогулки по старому Иркутску" Алексей Петров, почти снесенному особняку около 130 лет. "Жаль даже не потому, что его сносят, а потому, что никто не знает, что будет на этом месте. И, к сожалению, иркутские предприниматели, владельцы этих территорий не готовы пока учиться обсуждать будущее этой территории", - резюмировал он.

Историческое здание на улице Фурье, 12 было построено в 1880-1910-х гг. купцом Филиппом Переваловым, в список памятников истории и культуры оно было внесено в 1988 году как "Дом Кукса". В 2007 году здание признали аварийным, затем в нем еще три года размещался отдел полиции. После его переезда здание не эксплуатировалось и постепенно разрушалось.