Следователи проведут проверку по факту отравления детей в школах Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Новосибирские следователи инициировали проведение проверки по факту отравления детей в двух школах Октябрьского района Новосибирска, об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК по Новосибирской области.

"27 сентября 2019 года следователем следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки по факту отравления учеников в двух школах Октябрьского района города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи вместе с представителями Роспотребнадзора по Новосибирской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку по факту отравления детей в школе №167. Местные СМИ сообщили о шести пятиклассниках, которые почувствовали себя плохо после завтрака в школьной столовой.