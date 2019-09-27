Во втором по населению городе Хакасии решили проблему дефицита угля на отопительный сезон

ТАСС, 27 сентября. Дефицита угля в Черногорске, втором по численности населения в Хакасии, в отопительном сезоне 2019-2020 годов не возникнет. Нормативные запасы угля созданы, сообщила в пятницу ТАСС первый вице-мэр Черногорска Ольга Леонтьева.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. Город расположен в 16 км от Абакана. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения. Тогда власти региона выделили на закупку угля 2 млн рублей, еще на 8 млн рублей, по договоренности с правительством региона, уголь поставила Сибирская генерирующая компания, которая занимается теплоснабжением Абакана. Проблемы с теплоснабжением города возникали и зимой 2017-2018 гг.

"Отопительный сезон в социальных учреждениях уже начался, 30 сентября подключим жилой сектор. Нормативные запасы угля созданы, с этим проблем нет", - сказала Леонтьева. Она добавила, что в этом отопительном сезоне единой теплоснабжающей организацией Черногорска стала СГК. В Абаканском филиале СГК подтвердили, что проблем с обеспечением углем теплогенерирующих мощностей нет.

При этом в СГК отмечают, что теплосетевой комплекс в городе Черногорске находится в тяжелом состоянии. "Сейчас меняем старый водовод на центральной котельной. Летом заменили 2 км теплосетей, но с началом отопительного сезона эту работу не завершаем. Будем проводить замену трубопроводов без отключения потребителей, пока погода позволяет", - подчеркнул представитель компании. В то же время в компании не исключают, что зимой будут порывы на теплосетях. "Критичные места мы заменили, но порывов не исключаем. Поэтому создано материально-техническое обеспечение аварийными бригадами для оперативного устранения порывов", - добавили в СГК.

В феврале 2019 года на теплосетях в Черногорске произошел порыв, ликвидация последствий которого заняло около двух суток. Число людей, остававшихся без теплоснабжения, составило порядка 16 тысяч человек.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.