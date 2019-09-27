Турпоток в Алтайский край за 10 лет увеличился вдвое

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Алтайский край за последие 10 лет увеличился в 2 раза - до более чем 2 млн человек, и продолжает расти. Об этом в пятницу сообщил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых во время праздника, посвященного Дню туризма.

"Интерес к Алтайскому краю как у российских, так и у иностранных граждан c каждым годом усиливается. За 10 лет турпоток в регионе вырос в 2 раза: в 2008 году он составлял 1,06 млн человек, по итогам прошлого года - уже более 2 млн человек. Только за летний турсезон этого года туристические дестинации региона посетили более 1,1 млн человек - это превышает аналогичный период 2018 года на 3-5%", - сказал Дешевых.

По его словам, также растет количество иностранных туристов, которые едут в край, - в 2018 году регион посетили 43,5 тыс. иностранцев, в 2017 году их было около 41 тыс. человек. Увидеть красоты Алтая едут гости из стран СНГ, а также Японии, Франции, США и Италии.

Большой популярностью пользуется событийный туризм - в крае прошло более 50 мероприятий, среди которых "Сибирская масленица", "Цветение маральника", международный гастрономический фестиваль "Алтайфест", гастрономические фестиваль вареника "Всэ будэ смачно" и фестиваль "Жаренный карась".

По словам Дешевых, в регионе увеличивается количество отелей, турбаз и гостиниц, к турсезону открылись 14 новых средств размещения, всего в крае принимают гостей 725 компаний.

Объем предоставленных услуг в сфере туризма в прошлом году составил более 4 млрд рублей - на 12% больше чем в 2017 году. В бюджеты всех уровней от этой отрасли поступило 6,5 млрд рублей, что выше 2017 года на 13%. Доля туризма в валовом региональном продукте в Алтайском крае составляет порядка 7%.