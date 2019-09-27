В Омской области до 2021 года завершат шесть жилых долгостроев

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Омской области планирует в течение 2019 и 2020 годов ввести в эксплуатацию 6 из 28 жилых домов-долгостроев, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

"В этом году мы планируем завершить строительство еще 2 домов: по ул. Мишина, 2 и по ул. Малиновского, 11. Это решит проблему порядка 200 дольщиков. На 2020 год мы планируем завершение строительства еще 4 домов", - цитирует пресс-служба главу омского Минстроя Антона Заева.

В министерстве отмечают, что только 9 из 28 "проблемных" домов возможно достроить без привлечения дополнительных средств. "На них отсутствуют активы, большое количество дольщиков, частично или полностью отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки, разрешительные документы, проектная документация, по некоторым не созданы ЖСК и не переданы права застройщика в результате банкротства прежних застройщиков", - говорится в сообщении.

По словам Заева, для завершения строительства таких домов Омская область создает региональный фонд поддержки обманутых дольщиков, в котором региональная доля софинансирования составит 14%, а федеральная - 86%. "В течение 2-3 месяцев фонд будет создан. Мы уже подали заявку в федеральный центр, чтобы уже в 2020 году участвовать в этой программе, поскольку без поддержки федерального центра решить проблемы дольщиков будет очень трудно", - сказал министр.

Отмечается, что на завершение 19 домов необходимо около 2 млрд рублей.