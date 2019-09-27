СК проверит технику безопасности в школе в Красноярске, где при стрельбах ранили девушку

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку, как соблюдались правила техники безопасности при проведении стрельб в школе в Красноярске, где выстрелом из пневматического оружия 11-классницу ранили в ухо. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении ведомства.

"В настоящее время следователям предстоит опросить потерпевшую, учителя, директора школы, установить, как выполнялись правила техники безопасности при проведении занятий по стрельбе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД, инцидент произошел еще 19 сентября, но в СМИ информация о нем появилась только в пятницу. По данным полиции, девушка проходила мимо места, где проводились стрельбы. Выстрелом из пневматического оружия ее ранили в мочку уха. По данным полиции, стрелял ученик этой школы. Между тем, по предварительной информации Следственного комитета, выстрел произвел учитель ОБЖ.