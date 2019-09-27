Самый большой заповедник России проведет масштабное исследование популяций редких животных

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в России заповедная территория - "Заповедники Таймыра" в Красноярском крае - планирует в 2020 году серию масштабных проектов по изучению белых медведей, снежных баранов-толсторогов и овцебыков, а также развитие туристических проектов. Исследования позволят получить больше информации о популяциях диких животных на арктических территориях Таймыра, сообщил ТАСС руководитель объединенной дирекции "Заповедников Таймыра" Константин Просекин.

Тепловизоры и метки

Заповедник в следующем году планирует запустить проекты по исследованиям снежного барана-толсторога, овцебыка, белого медведя и, возможно, морских млекопитающих. Просекин пояснил, что ученые до сих пор не имеют точных сведений о состоянии их популяций, четких данных об их численности, путях миграции и других особенностях жизни на Таймыре.

Особенно важны такие исследования в случае с толсторогом, который занесен в Красные книги России и Красноярского края. Для баранов основной угрозой являются браконьеры, и именно для защиты этих животных в 1988 году был создан государственный природный заповедник "Путоранский", ныне находящийся в оперативном управлении "Заповедников Таймыра".

"Скорее всего, будем использовать методику чипирования, но тут необходимо поработать над методикой и приборами. Например, биология самца белого медведя такова - шея шире, чем голова, ошейник с чипом будет постоянно слетать. Свои трудности с толсторогом - ошейники, используемые для мониторинга дикого северного оленя, мало применимы к снежному барану, поскольку могут создать ему трудности при передвижении по отвесным скалам", - сказал Просекин.

По словам директора, подсчет животных планируется осуществлять с помощью вертолетов. В случае с ловкими и осторожными толсторогами планируется применять тепловизоры, установленные на борту воздушного судна. Собранные ими материалы при последующей обработке позволят учесть животных, которые не были бы заметны глазу или объективу обычной камеры.

Другим направлением научной работы для объединенных заповедников является мониторинг состояния таймырских популяций дикого северного оленя, ранее считавшихся самыми большими в России. Однако исследования последних лет зафиксировали колоссальное снижение числа оленей и структуры популяций этого вида. Заповедник продолжит изучение животных, чтобы выработать конкретные рекомендации по их спасению.

"В конце прошлого - начале этого века только на реке Пясина размещались десятки официальных заготовительных пунктов, на которых из года в год тысячами добывали оленя. Речь идет об объемах в не один десяток тысяч голов. При облете этим летом в этих местах зафиксировано всего около 2 тыс. голов. Тут не нужно быть математиком и биологом, чтоб понимать катастрофичность ситуации", - отметил Просекин, подчеркивая, что одним из основных факторов снижения численности оленей стала деятельность человека.

Просветительская этнотропа

Также заповедник планирует новые проекты в сфере экологического туризма, которые позволят ознакомить туристов с природой севера и культурой его коренных жителей. В 2020 году в районе озера Аян, которое сейчас волонтеры убирают от оставшегося еще с советских времен мусора, запустят этнотропу. Некогда на этой территории жил род эвенков, с их культурой и бытом будут знакомить туристов на Аяне.

"К концу года постараемся разработать три-четыре хороших турпродукта в области познавательного туризма и направим силы на их продвижение. Сейчас у нас есть пока две туристические дестинации (места, посещаемые туристами) на озерах Лама и Собачье. Отсюда пойдут маршруты на ближайшие водопады плато Путорана, которые пользуются популярностью. Оборудуем смотровые и вертолетные площадки", - поделился планами Просекин.

Плато Путорана скрывает множество озер, рек и каньонов. Здесь самое большое количество водопадов в России. По словам Просекина, интерес к созданию здесь туристического комплекса проявляет сочинский "Роза Хутор".