Первый инклюзивный бал для людей с ограниченными возможностями состоялся в Кемерове

КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Первый инклюзивный бал для людей с ограниченными возможностями по мотивам исторических танцев начала ХIХ века состоялся в воскресенье в Кемерове. Его участники исполнили двенадцать номеров, которые готовили в течение двух месяцев, рассказала ТАСС руководитель студии исторического и постановочного танца "Сюита" Марина Гусева.

"Мы делаем балы исторического танца около семи лет. Давно видели, что это [танцевальные балы для людей с ограниченными возможностями] происходит в других городах, хотели [провести в своем регионе]. Это был первый опыт работы с людьми с ограниченными возможностями, мы в течение двух месяцев с ними репетировали", - рассказала Гусева.

Участниками первого кузбасского инклюзивного бала стали люди с ограниченными возможностями из Кемерова, Новокузнецка и других малых городов и сельских территорий региона. На танцевальную сцену вышли люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальной инвалидностью, пострадавшие после дорожно-транспортных происшествий.

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области оказал содействие в приобретении специальных танцевальных кресел для инвалидов-колясочников. Также специально для участников были сшиты исторические костюмы, в которых они исполнили вальс, полонез, падеграс, контерданс, котильон, польку и другие танцы.

Как пояснили ТАСС в департаменте культуры и национальной политики региона, одной из задач мероприятия стало объединение организаций, занимающихся адаптацией и социализацией лиц с ограниченными возможностями здоровья. В регионе есть несколько студий, которые занимаются инклюзивными танцами с детьми и молодежью, однако единая площадка, на которой они могли проводить подобные танцевальные фестивали, ранее отсутствовала. Организаторы приняли решение сделать инклюзивные балы в Кузбассе ежегодными, следующий из них планируется провести в августе 2020 года.