При пожаре на ферме под Новосибирском погибло более 150 телят

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на животноводческой ферме в селе Новоспасск Новосибирской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня в селе Новоспасск Новосибирской области в на улице Центральная произошел пожар на животноводческой ферме. Огнем уничтожено здание фермы на площади 1,2 тыс. кв. м, а также погибло 154 теленка", - сказали в ведомстве.

Пострадавших среди людей нет. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Материальный ущерб устанавливается.