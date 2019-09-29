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При пожаре на ферме под Новосибирском погибло более 150 телят

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на животноводческой ферме в селе Новоспасск Новосибирской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня в селе Новоспасск Новосибирской области в на улице Центральная произошел пожар на животноводческой ферме. Огнем уничтожено здание фермы на площади 1,2 тыс. кв. м, а также погибло 154 теленка", - сказали в ведомстве.

Пострадавших среди людей нет. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Материальный ущерб устанавливается.

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РоссияНовосибирская область
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