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Пять человек госпитализировали после отравления угарным газом в Новосибирской области

Среди них трое детей

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Трое детей и двое взрослых госпитализированы после отравления угарным газом в городе Карасуке Новосибирской области, где проживает порядка 27 тыс. человек. Отравление, по предварительным данным, произошло из-за неисправности печи, говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, поздней ночью пострадавшую семью доставили в больницу. Состояние детей и взрослых оценивается медиками как удовлетворительное", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной происшествия, по информации ведомства, стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Во время растопки дым стал поступать в дом, члены семьи проветрили помещение и легли спать, но из-за плохой тяги в доме стал скапливаться токсичный угарный газ. Семья вызвала скорую помощь самостоятельно, проснувшись от плохого самочувствия.

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