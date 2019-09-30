Капитан судна на Таймыре подозревается в незаконной покупке более 50 краснокнижных осетров

ТАСС, 30 сентября. Капитан-механик буксира на полуострове Таймыр в Красноярском крае подозревается в приобретении у браконьера не менее 54 краснокнижных осетров, сообщается в понедельник на сайте управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

"Дознавателем Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярска, подозреваемого в незаконном приобретении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов <...> 44-летний капитан-механик буксира в пути следования из Красноярска в Дудинку приобрел у браконьера не менее 54 особей сибирского осетра", - цитируется официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации". Максимальное наказание - лишение свободы на срок три года.