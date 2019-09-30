Замначальника депо в Кузбассе подозревают в коммерческом подкупе

ТАСС, 30 сентября. Заместителя начальника вагоноремонтного депо в городе Белове в Кемеровской области подозревают в коммерческом подкупе, возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника вагонного ремонтного депо Белово - обособленного структурного подразделения АО "Вагонная ремонтная компания - 2". Он подозревается в совершении коммерческого подкупа (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ)", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по ч. 7 ст. 204 УК РФ - лишение свободы на срок 7 лет.

По данным следствия, подозреваемый в 2018 году договорился с руководителем коммерческой организации, что за регулярное денежное вознаграждение будет вне очереди направлять на ремонт в АО "Вагонная ремонтная компания - 2" вагоны, которые принадлежат этой компании.

"С апреля 2018 года по март 2019 года, согласно достигнутой договоренности, заместитель начальника вагонного ремонтного депо получил от руководителя указанной коммерческой организации коммерческий подкуп в виде денежного вознаграждения на сумму более 120 тыс. рублей", - уточили в ведомстве.