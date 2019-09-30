В Новосибирской области пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 5 тысяч человек примут участие в штабной и практической тренировках по гражданской обороне в рамках празднования Дня гражданской обороны России в Новосибирской области, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виталий Панов.

"В Новосибирской области более 5 тысяч человек примут участие. Формат предполагает участие как в штабной тренировке, который включает в себя работу с документами и выработки решения органами управления, а также практические мероприятия", - сказал Панов.

По его словам, тренировка будет проводится два дня - 1 и 2 октября. В первый день в регионе будут проведены штабные тренировки, а во второй - практическая отработка ЧС на региональном и федеральном уровне. В Новосибирске и Куйбышеве будут развернуты пункты приема, сбора, эвакуационные пункты, а также защитные сооружения. Тренировка будет проводится, не перегружая работу предприятий.

В Новосибирской области будет проводится тренировка действий при тех ЧС, которые наиболее вероятны в регионе. В частности, будет проведена тренировка возможного паводка, в зону риска которого попадают 11 муниципальных районов, 17 населенных пунктов. В зоне риска при природных пожарах находятся 125 населенных пунктов, также, по его словам, предметом отработки станет Новосибирская ГЭС. Кроме того, внимание будет уделено ЧС, связанным с перевозкой опасных грузов по Транссибирской магистрали.

Около 25 посредников будут контролировать проведение работ и оказывать методическую помощь. По итогам проведения тренировки исследовательская группа подведет итоги, будет дана оценка как штабной, так и практической работе.

В рамках празднования Дня гражданской обороны России с 1 по 2 октября 2019 года во всех субъектах Российской Федерации пройдет Всероссийская тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.