Полиция изъяла в Красноярском крае наркотики и оружие на 2 млн рублей

ТАСС, 30 сентября. Полиция изъяла крупную партию наркотиков стоимостью 2 млн рублей и оружие, возбуждено дело, сообщается в понедельник на сайте МВД Красноярского края.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю перекрыли канал поставки наркотиков на территорию Красноярска, <...> изъяли несколько пакетов с порошкообразными веществами, <...> также у 35-летнего злоумышленника обнаружены и изъяты весы, банковские карты, обрез ружья, изготовленный самодельным способом из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. <...> Общая стоимость данных наркотиков составляет 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина собирался продавать наркотики в Красноярске. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление "), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия"). Максимальное наказание - лишение свободы на 20 лет.