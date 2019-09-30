Деньги на капремонт домов после паводка в Иркутской области получили только 4% семей

ИРКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Деньги на капитальный ремонт поврежденных паводком домов получили на сегодняшний день всего 140 семей в Иркутской области, где уже установилась холодная погода. При этом только одной семье капремонт оплачен полностью, а остальным авансирован частично, сообщил в понедельник ТАСС представитель областного правительства.

"На вчерашний день было оплачено 140 [свидетельств на получение выплаты на капремонт], из них 129 пока оплачены на 50% тем, кто самостоятельно делает капремонт. Десять было оплачено на 30% и одно свидетельство полностью", - сказал собеседник агентства.

Капитальный ремонт пострадавших от паводка домов оплачивается из расчета 6 тыс. за кв. метр. Граждане могут делать ремонт самостоятельно или обратиться к услугам специализированных компаний. Те, кто ремонтирует дом сам, получает аванс в размере 50%, остальную сумму - после завершения работ. Аванс для подрядной организации составляет 30%.

Не успели до снега

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в понедельник обратили внимание на низкие темпы выплат по свидетельствам на капремонт. "В Чунском районе принято 192 заявления на капитальный ремонт, выдано всего 46 свидетельств, при этом количество оплаченных - всего пять, готовых к оплате - еще пять. Почему такой медленный процесс? Уже снег практически в некоторых территориях, минусовые температуры ночью, у людей нет ресурсов для того, чтобы делать капитальный ремонт. <…> Люди уже сами предлагают обратиться в МВД, чтобы они быстрее выдавали справки. Мне кажется, надо наладить межведомственное взаимодействие и ускорить оплату", - сказала председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина сообщила депутатам, что всего от пострадавших семей поступило 3 тыс. 458 заявлений на оплату капитального ремонта в их домах. Практически все они рассмотрены. По словам министра, долгая выдача властям справок на граждан из Росреестра, органов МВД и муниципальных структур - одна из причин, по которым в ряде территорий затянулся процесс оплаты капитального ремонта.

Свиркина также отметила, что уборочная пора или наличие другого жилья могли стать причиной того, что пострадавшие не активно получают свидетельства. "Либо им проблематично доехать до районной администрации, где сидят специалисты. Поэтому мы специально поехали по населенным пунктам для выдачи свидетельств гражданам и получения от них заявлений на тот или иной механизм оплаты капитального ремонта", - сказала Свиркина.

Летом из-за сильных дождей в регионе прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.