Клиника Мешалкина в Новосибирске усилит помощь пациентам с онкологией после реконструкции

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Реконструкция Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, где выполняются все виды операций на сердце, позволит учреждению с 2024 года увеличить число пациентов на 1,4 тыс. (до 23,2 тыс.) человек. Почти на четверть увеличить объем оказания медпомощи пациентам с онкологией. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по экономике и развитию клиники Артем Пухальский.

В понедельник пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что из федерального бюджета выделена субсидия в размере более 7,8 млрд рублей на реконструкцию и развитие созданного в конце 1950-х годов НМИЦ, который является крупным научным, клиническим и образовательным учреждением Минздрава РФ. Субсидия будет предоставлена с 2019 по 2023 год, объем капитальных вложений составит около 7,83 млрд рублей, из них в 2019 году - 195,15 млн рублей.

"По результатам реконструкции в 2024 году мы планируем внедрить новые технологии лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе при сочетанной кардио- и онкопатологии, то есть по профилю онкологии тоже значительно увеличить объемы операций. После реконструкции мы будем оказывать медицинскую помощь примерно 2,7 тыс. пациентам с онкологическими заболеваниями в год, что почти на 500 человек больше, чем сейчас. Прирост также будет по нейрохирургии, мы планируем оказывать медицинскую помощь 2,2 тыс. человек, что на 350 человек больше, чем сейчас. Ядром останется сердечно-сосудистая хирургия, в том числе помощь детям", - сказал Артем Пухальский.

Он добавил, что реконструкция клиники позволит в несколько раз увеличить операции по трансплантации органов.

"Мы планируем, что это будет 60 человек в год. В 2018 году у нас было семь трансплантаций. В 2019 году на сегодня уже 10", - уточнил собеседник агентства.

По словам Пухальского, в текущем году будет объявлен конкурс на проектирование, на 2019-2020 годы намечены этапы проектирования. Сроки выполнения работ по реконструкции будут определены в рамках проекта, ввод объектов запланирован на 2024 год.

Планы реконструкции

В план работ по реконструкции второй очереди входит реконструкция радиологического корпуса, в том числе установка компактного ускорителя на роботе, который облучает до 30 раз точнее, чем другие линейные ускорители. Планируется также реконструкция цокольного этажа правого крыла главного корпуса, что позволит разместить гибридную операционную нейрохирургического и онкологического профиля под контролем мощного (напряженностью магнитного поля 3 Тесла) магнитно-резонансного томографа. Такая операционная позволит проводить удаление опухолей головного мозга под интраоперационным обновлением навигационных данных, проводить неинвазивную хирургию тела, центральной нервной системы, головы и хирургическое лечение пациентов с дистониями, паркинсонизмом, эпилепсией.

Также планируется строительство нового восьмиэтажного лечебного корпуса для пациентов онкологического, нейрохирургического и кардиохирургического профиля с отделением медицинской реабилитации. Второй новый восьмиэтажный корпус будет детским (от 0 до 15 лет) с возможностью совместного пребывания с родителями и опекающими лицами.