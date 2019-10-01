Спикером Госсобрания Алтая переизбран Владимир Тюлентин

ГОРНО-АЛТАЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Председателем Госсобрания Эл Курултай Республики Алтай второй раз стал 65-летний Владимир Тюлентин, выдвинутый "Единой Россией", передает корреспондент ТАСС.

"На основании результатов голосования на первой сессии счетная комиссия Госсобрания решила считать избранным на должность председателя Тюлентина", - сказала председатель счетной комиссии Госсобрания Ольга Волосовцева.

Всего на пост председателя претендовали две кандидатуры: спикер парламента прошлого созыва Владимир Тюлентин и директор ООО "Воздух Алтая" Сергей Кухтуеков (КПРФ).