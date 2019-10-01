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Спикером Госсобрания Алтая переизбран Владимир Тюлентин

На этот пост претендовали две кандидатуры

ГОРНО-АЛТАЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Председателем Госсобрания Эл Курултай Республики Алтай второй раз стал 65-летний Владимир Тюлентин, выдвинутый "Единой Россией", передает корреспондент ТАСС.

"На основании результатов голосования на первой сессии счетная комиссия Госсобрания решила считать избранным на должность председателя Тюлентина", - сказала председатель счетной комиссии Госсобрания Ольга Волосовцева.

Всего на пост председателя претендовали две кандидатуры: спикер парламента прошлого созыва Владимир Тюлентин и директор ООО "Воздух Алтая" Сергей Кухтуеков (КПРФ).

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