Восемь выставок современного искусства пройдут в недостроенном омском метрополитене

ОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Восемь выставок современного искусства проведут в течение двух лет в переходе единственной завершенной станции омского метрополитена, рассказала во вторник ТАСС сотрудник областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Ирина Гавриленко. Средства на "Проект М. Перезапуск омской подземки" музей получит по гранту благотворительного фонда Владимира Потанина.

"Это двухгодичный проект, который будет состоять из восьми выставок. Они будут сменять друг друга в пространстве подземного перехода метро. Будет восемь разных тем: о людях, оказавших огромное влияние на ту или иную сферу Омска, и омские события в разных сферах. Это не классические выставки, а инструменты современного искусства: мы будем использовать и перформансы, и инсталляции, различные медиа объекты. Первая выставка откроется в декабре этого года", - рассказала во вторник ТАСС руководитель проекта, сотрудник музея Ирина Гавриленко.

По ее словам, основная задача выставок - чтобы люди увидели исторические корни того места, в котором живут, осознали, что им можно и нужно гордиться. "Современное искусство будет инструментом для того, что осмыслить прошлое, поискать в этих историях ответы на те вопросы, которые волнуют сегодня каждого жителя города", - отметила представитель музея. На реализацию проекта музей получил грант благотворительного фонда Владимира Потанина, сумма которого не уточняется.

Ранее музей организовал две аналогичных выставки современного искусства, чтобы понять, нуждается ли Омск в подобном проекте. "Одна выставка была посвящена [селекционеру] Павлу Комиссарову, благодаря которому в Сибири появились садовые яблони, которые до этого здесь вообще не росли. Вторая - прошедшей в Омске в 1911 году выставке. Это было международное мероприятие, очень представительное, сопоставимое с нынешними "Экспо", о котором, к сожалению, сегодня мало кто вспоминает", - рассказала Гавриленко.

По ее словам, интерес к этим выставкам показал, что Омск - "достаточно продвинутый город, чтобы иметь хорошее общедоступное выставочное пространство". "Мы хотим, чтобы люди спускались в переход и выходили из него в совершенно другом настроении. Пространство перехода метрополитена для этого идеально подходит: это самый центр города, в хорошем состоянии, с хорошим освещением и большим простором", - подчеркнула представитель музея. Саму станцию метрополитена использовать для инсталляций невозможно, так как это стратегический объект.

Об омском метрополитене

Решение о строительстве омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект заморозили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами левобережья и центром Омска. К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Станции "Кристалл" и "Заречная" не достроены. Готовность первой линии метрополитена оценивается в 35,9%. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным.