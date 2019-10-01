Мэрия Омска предоставит жилищный сертификат ветерану, исключенному из очереди на жилье

ОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Мэрия Омска в ближайшее время предоставит сертификат на жилье 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который ранее был исключен из очереди на улучшение жилищных условий и только через суд смог восстановить свои права. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее в омском суде сообщили, что ветеран, имеющий инвалидность, был исключен из очереди на жилье, так как представители департамента сочли, что он намеренно продал квартиру, чтобы получить новое жилье за счет бюджета. Суд счел, что продажа недвижимости была вынужденной, и обязал мэрию поставить мужчину на учет как нуждающегося в жилом помещении. Региональный СУ СК РФ организовал проверку законности действий чиновников департамента.

"Сейчас работники департамента жилищной политики связываются с законными представителями ветерана. Департамент жилищной политики сделает все от себя зависящее, чтобы сертификат на жилое помещение в самое ближайшее время был предоставлен", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что решение Центрального районного суда г. Омска, который обязал администрацию восстановить ветерана в списке для предоставления жилья, вступило в силу 1 октября. "По закону администрация не имеет права предоставить жилье тем гражданам, которые в течение последних 5 лет ухудшили свои жилищные условия. Такие правила обусловлены тем, чтобы ограничить мошеннические схемы в предоставлении жилых помещений. Соответственно доказать, что жилищные условия были ухудшены по объективным причинам, можно только через суд", - отметили в пресс-службе.

По данным мэрии, ветеран ранее проживал в Пермском крае и располагал жильем, которое продал за год до подачи заявления на улучшение жилищных условий. В Омске он проживал в квартире племянника.