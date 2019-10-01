Акция "Культурный марафон" стартовала в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Культурный марафон", направленная на повышение культурной грамотности школьников, стартовала в Новосибирской области, которая является одним из десяти пилотных регионов по реализации проекта. В рамках акции пройдут лекции по архитектуре, театру, кинематографу и музыке, интерес к проекту проявили школы из 19 районов области, сообщил ТАСС замминистра культуры региона - начальник управления государственной культурной политики Евгений Сазонов.

"Культурный марафон" - это акция, прежде всего, направленная на то, чтобы в школах с детьми проводились занятия по тематике, связанной с культурой и искусством, поэтому самое главное, чтобы к этой акции подключились именно школы и учителя, и сами ребята. На "Яндекс.Учебник", который является партнером акции, будут выложены методические материалы: серия уроков в течение октября и методических материалов по проведению проектных работ в области культуры", - сказал Сазонов.

Он отметил, что такие материалы дают возможность проводить тестирование, после чего ученики и учителя смогут получить сертификаты, а наиболее активные школьники Новосибирска будут поощрены билетами в Новосибирский академический театр оперы и балета.

"О количестве школ, которые подключились к этой акции, говорить пока рано, мы даем пока только старт. Вчера проводили вебинар с районами, от 19 районов Новосибирской области [представители] подтвердили заинтересованность школ [в участие в акции]", - добавил Сазонов.

В Новосибирской области в ходе акции пройдут лекции по архитектуре, театру, кинематографу и музыке. В частности, одним из наставников по направлению "архитектура" в регионе стала ректор Новосибирского государственного университета культуры, дизайна и искусств Наталья Багрова.

В 2019 году акция "Культурный марафон" проводится в десяти пилотных регионах страны, в число которых вошла Новосибирская область. Учредителями марафона являются Министерство культуры и Министерство просвещения РФ. Партнером проекта является компания "Яндекс". Площадкой проведения марафона стал "Яндекс.Учебник". По данным пресс-службы Министерства культуры Новосибирской области, площадками марафона выступают школы № 168, № 82, № 32, лицей № 176, Технический лицей НГТУ и другие учебные заведения в районах региона. Марафон продлится с 1 октября по 14 ноября.