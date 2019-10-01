НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Отопление включено в 30% многоквартирных домов Новосибирска по состоянию на 1 октября. Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Роман Корниенко.

"Со вчерашнего дня мы начали уже запускать жилье. На 1 октября всего, по данным мэрии, подключено 2 тыс. домов, это примерно 30% от общего количества многоквартирных домов, которые у нас есть в городе", - сказал Корниенко, добавив, что подключение жилья идет в строгом соответствии с графиком.

По его словам, полностью обеспечить теплом жилой фонд Новосибирска планируется до 7 октября. Он уточнил, что сейчас отопление включено практически во всех школах, детских садах и медучреждениях, некоторые объекты не подключены в связи с ремонтом внутренних систем или за ненадобностью.