Омская область выделила 15 млн рублей на обеспечение автономного энергоснабжения котельных

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области направило в 2019 году 15 млн рублей на приобретение электрогенераторов для котельных. Как сообщил в среду ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим Марыгин, это позволит сохранить теплоснабжение жилых домов и соцобъектов в случае аварий на энергосетях.

"Из бюджета Омской области выделено 15 млн рублей, порядка 15 муниципальных образований получат денежные средства на приобретение и установку в котельных источников бесперебойного энергоснабжения. Это позволит избежать ситуации, как было в Тюкалинском районе, когда без света остались более 16 тыс. человек, а на многих объектах отсутствовали автономные источники энергоснабжения. Наша задача - обеспечить все котельные такими источниками", - сказал Марыгин.

В Омской области 19 и 20 сентября произошли аварийные отключений электроэнергии, которые затронули более 52 тыс. жителей региона, проживающих в 132 населенных пунктах десяти районов. Вечером 19 сентября Обь-Иртышский гидрометцентр передал штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого достигали 26 м/с.

По словам министра, отсутствие автономных источников энергоснабжения котельных является одним из основных препятствий к получению районами паспортов готовности к отопительному сезону. "На 2018 год такие паспорта получили 15 (из 32 - прим. ТАСС) районов и город Омск. Губернатором поставлена задача, чтобы все районы получили паспорта. Заключение для этого дает Ростехнадзор, [сейчас выясняется, что] есть ряд замечаний, которые не устранялись из года в года", - отметил Марыгин.

Он пояснил, что каждый генератор стоит от 70 до 200 тыс. рублей, а в целом на выполнение этой задачи необходимо около 150 млн рублей. "Конечно, мы не можем единовременно столько выделить из бюджета, но важно, что начали решать эту проблему", - подчеркнул министр.

Начало отопительного сезона в Омской области вводится после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше плюс 8 градусов. В этом году подавать тепло в жилые дома и социальные объекты начали с 25 сентября. В ближайшие дни в Омской области температура воздуха днем составит плюс 10-15 градусов, ночью - от минус 1 до плюс 4 градусов.