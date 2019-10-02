Число заболевших гепатитом А на Алтае достигло 35 человек

ТАСС, 2 октября. Количество заболевших гепатитом А жителей Республики Алтай достигло 35 человек, четверо из них остаются в больнице, сообщается в среду на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

В середине сентября ведомство зафиксировало в регионе вспышку гепатита А из-за неверных диагнозов и отсутствия лабораторных исследований на этот тип гепатита. Заболевание выявили у 27 человек, в том числе у 13 детей. Все заболевшие были госпитализированы. Административное дело возбудили в отношении Усть-Коксинской районной больницы по факту несвоевременной диагностики заболевания.

"На 1 октября 2019 года заболели 35 человек. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся четыре человека, еще 31 пациент выписаны из больницы. Заболевание у госпитализированных протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

Также закончена дезинфекция в домашних очагах, привиты 1423 человека: контактировавшие с заболевшими и люди из группы риска - работники торговли, общепита и коммунальных служб. Подворовыми обходами охвачено более 5 тысяч человек.

Вирусный гепатит А передается через зараженные пищу и воду, возможна передача и через кровь. Заболевание характерно для санитарно-неблагополучных районов.