Дизайнер из Тулуна представила коллекцию одежды из затонувших при паводке вещей

ИРКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Модельеры из пострадавшего от паводка города Тулуна представили в Иркутске коллекцию дизайнерской одежды, пережившей наводнение, и сейчас ищут площадку, на которой ее можно будет продать. Об этом рассказала в среду ТАСС тулунский дизайнер Светлана Шишкарева.

"Мы делали линейку дизайнерской одежды для презентации нашей продукции и, когда произошло наводнение, лишились практически всего [имущества]. Единственное, что осталось, это одежда, вещи были в доме у мастера, строение полностью затопило, все как в центрифуге провернуло. Я уже распрощалась с вещами, но после того, как начали собирать все, что возможно, собрали гору одежды. Я увидела, что не все потеряло свои цвета, качество, вещи прошли невероятную проверку на прочность, и мы представили полные луки от тулунских мастеров", - сообщила Шишкарева.

Из спасенных вещей модельеры создали коллекцию одежды, пережившей паводок. По словам Шишкаревой, вся одежда изготовлена из вторичного сырья. "Некоторые вещи сделаны из ажурных хлопковых нитей, которые раньше поставлялись на тулунские угольные разрезы в качестве технического материала, а бережливые хозяйки, работавшие в то время еще и горными инженерами, делали из этих нитей уникальные вещи. И такие вещи представлены в нашей коллекции", - рассказала Шишкарева.

Свою коллекцию тулунские модельеры представили в Иркутске в рамках проекта Школа экологического предпринимательства, а также на фестивале моды "Этноподиум на Байкале" в конце сентября, где одержали победу в номинации "Экологическая мода". Коллекцию одежды, пережившей наводнению, дизайнеры планируют реализовать. Как рассказала Светлана Шишкарева, сейчас идет процесс поиска площадки для продажи. По ее словам, это даст возможность творческим жителям Тулуна, пострадавшим от паводка, самореализоваться и заработать.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. Сильнее всего пострадал город Тулун, где наибольший масштаб разрушений.