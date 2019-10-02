Дом в Красноярске, где произошел взрыв в мусоропроводе, признали безопасным

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Дом в Красноярске на улице Аральской, где в сентябре произошел хлопок паров бензина в мусоропроводе, признан безопасным для проживания. Об этом ТАСС сообщили в мэрии Красноярска.

Хлопок в мусоропроводе дома произошел 15 сентября. Проводилась эвакуация местных жителей.

"Дом обследовали специалисты городского ГО и ЧС, было выяснено, что несущие балки и конструкции не были повреждены. <…> Выявили, что угрозы безопасности дому нет", - сказал представитель мэрии. Он уточнил, что в доме должен был проведен косметический ремонт одной из стен силами управляющей компании.

По данным регионального главка МВД, хлопок произошел после того, как 39-летний мужчина вылил в мусоропровод ведро бензина и бросил зажженную спичку. В результате были повреждены пять автомобилей, припаркованных рядом с домом. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Он был арестован на время расследования уголовного дела.