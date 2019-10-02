Прокуратура проверит законность решения думы Северска о согласовании текстов СМИ

ТОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Прокуратура Томской области организует проверку, чтобы установить законность решения думы томского города Северска, согласно которому посещать думу могут только аккредитованные журналисты. При этом правила аккредитации обязуют представителей СМИ согласовывать тексты, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Управлению по надзору за исполнением федерального законодательства, которое является структурным подразделением прокуратуры Томской области, поручено (главой ведомства) организовать проверку законности решения думы Северска об аккредитации (и правилах аккредитации) журналистов", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что если в ходе проверки будут найдены нарушения, то прокуратура имеет право опротестовать решение - потребовать доработать в соответствии с нормами законодательства или отменить.

В конце сентября депутаты думы закрытого города Северска изменили правила аккредитации СМИ. Теперь журналисты обязаны получать аккредитацию, чтобы посещать собрания парламента атомграда. При этом аккредитованные сотрудники СМИ должны согласовывать тексты с депутатами и придерживаться делового стиля одежды при посещении думы.

Северск с населением более 110 тыс. человек является самым крупным в РФ закрытым городом. Градообразующим предприятием Северска является "Сибирский химический комбинат" (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.