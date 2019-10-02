Жителю Алтайского края предъявили обвинение в убийстве женщины и двоих детей

БАРНАУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Алтайскому краю предъявлено обвинение 22-летнему жителю Славгорода в убийстве женщины и двух ее малолетних детей. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе ведомства.

"22-летнему жителю Славгорода предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетних). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 22 августа жительница Алтайского края собрала личные вещи, документы и с двумя детьми 4 и 9 лет намеревалась уехать в другой регион. Она попросила родного брата супруга подвезти ее с детьми до вокзала. Во время поездки на мотоцикле из села Павловка в Славгород между ними возник конфликт. Мужчина ударил женщину по лицу, после этого она потеряла сознание. Затем он задушил автомобильным троссом детей, а когда женщина пришла в сознание, тем же троссом задушил и ее. Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник закопал тела жертв в лесополосе и несколько дней заливал их бетоном.

Как ранее сообщал СК, когда женщина и дети пропали, было возбуждено уголовное дело. Следователи и полиция вели работу по установлению местонахождения пропавших, рассматривались и отрабатывались различные версии исчезновения.